Jahreshauptversammlung in der Rheinberger Stadthalle Zahlreiche Feuerwehrleute befördert

In einer kleinen Dokumentation hatte die Wehrleitung die wichtigsten Einsätze des zurückliegenden Jahres aufgeführt. Dazu gehörte ohne Zweifel der Brand an der Grundschule am Annaberg Ende März, bei dem enormer Sachschaden entstand. Und auch ein schwerer Lkw-Unfall am 19. Februar zwischen Ossenberg und Borth ist in nachhaltiger Erinnerung geblieben. Der Fahrer musste mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Führerhaus

befreit werden, bevor er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden konnte. Im April brannte es auf einem Binnenschiff auf dem Rhein und am Ende des gleichen Monats wurde im St.-Thekla-Altenheim eine verdächtige Substanz gefunden, die sich als das hochgiftige E605 herausstellte.