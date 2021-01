Stadtentwicklung in Rheinberg : Bebauungsplan fürs Steinhoff-Areal

Das Hotel Landhaus Steinhoff ist ein ortsbildprägendes Gebäude. Foto: Armin Fischer/Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Eigentümer möchte das Hotel Landhaus Steinhoff in Budberg an der Bischof-Roß-Straße abreißen und neu bauen. Er denkt an Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage.

Die Stadt wird für das sogenannte Steinhoff-Areal in Budberg einen Bebauungsplan aufstellen. Das hat der Rat einstimmig beschlossen. Im Bauleitplanverfahren müssen Fachgutachten beauftragt werden, dafür fallen Kosten an, deren Höhe die Verwaltung noch nicht genau nennen kann.

Das Thema beschäftigt Politik und Verwaltung schon seit dem Sommer 2016. Als damals durchsickerte, dass der Eigentümer des Landhauses Steinhoff an der Bischof-Roß-Straße mit dem Gedanken spielte, das Lokal abzureißen und die Fläche mitsamt des Biergartens neu zu bebauen, ging ein Aufschrei durch den Ort. Die Budberger fürchteten den Verlust des letzten echten Gasthauses und gleichzeitig eines der letzten alten Gebäude im Ort.

Auf Initiative der SPD wurde eine Erhaltungssatzung verabschiedet, die dem Eigentümer die Möglichkeit nahm, sein Gebäude abzureißen, obwohl es nicht unter Denkmalschutz stand. Er klagte und bekam 2018 recht. 2020 reichte der Eigentümer eine Bauvoranfrage ein, die für neue Unruhe sorgte. Dem Eigentümer schwebten Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage vor, das lehnte der Bau- und Planungsausschuss als „potthässlich“. Auch in Hinblick auf das sensible Umfeld mit der direkten Nachbarschaft zur evangelischen Kirche gab es Bedenken.