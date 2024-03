Theater an der Europaschule Rheinberg Wenn sexuelle Gewalt die Persönlichkeit spaltet

Beate Albrecht schlüpft in die Rolle der Journalistin Franziska, die mitten in ihrem stressigen Berufsalltag steckt. „Ich verliere manchmal die Zeit und weiß nicht, wo ich bin“, ist vielleicht einer der Kernsätze, der korrekterweise „Ich weiß, nicht wer ich bin“ lauten müsste. Franziska hat vier multiple Teilpersönlichkeiten, in die sie im Laufe des einstündigen Stücks eintritt. Schlüsselworte aus der Kinderzeit wie „Mund-halte-Spiel“ fallen und sind zugleich Hinweise auf traumatische Ereignisse aus dem jungen Leben von Franziska. Gewalt in der Familie ist damals ihr Alltag. Eine Mutter, die alles ignorierte, ein übergriffiger Vater. Das Mund-halte-Spiel ist dabei das Codewort für Verschwiegenheit, das Geheimnis zwischen Vater und Tochter. Sie wächst mit Beschimpfungen auf, die das Ziel haben, sie klein zu halten. Sie sei die Rotznase, ein Fehltritt, ein Irrtum, jemand, der an allem schuld habe und die Familie blamiere.