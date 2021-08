Neue Bestattungsformen : Ein Baumgrab in Orsoy sorgt für viel Frust

Rheinberg Hans-Joachim Tennstedt aus Budberg hat sich ganz bewusst für die neue Bestattungsform entschieden, als seine Frau im vergangenen Jahr starb. Er versteht nicht, warum die Stadt alle Versuche, das Grab zu verschönern, zurückweist.

Hans-Joachim Tennstedt lebt schon lange in Budberg. Als seine Frau Kathi im vergangenen Oktober starb, beschloss die Familie, sie nicht in Budberg, sondern in Orsoy auf dem Friedhof an der Bendstege beisetzen zu lassen. „Meine Frau hat sich ein schlichtes Grab, das niemandem viel Arbeit macht, gewünscht“ erzählt der 85-jährige, der vorübergehend auf den Rollstuhl angewiesen ist. Deshalb haben wir uns für ein Baumgrab entschieden.“ Diese Bestattungsart gibt es in Orsoy, aber nicht in Budberg.