Beim Kunst- und Handwerkermarkt in Ossenberg Warum der Bananensprayer Originale zum Preis von Kopien verkaufen ließ

Hätte man das vorher gewusst, dass sich die Veranstalter des ersten Kunst- und Handwerkermarktes einen Scherz erlauben. Denn Nicole Kemper verkaufte am Sonntag auf dem Dorfplatz keine Kopien, sondern Originale des aus Rheinberg stammenden bekannten Bananensprayers Thomas Baumgärtel. Die Kunstwerke wechselten zum Teil für ein Drittel des regulären Preises die Besitzer. Vielen Käufern war offenbar gar nicht klar, dass sie ein Originalbild gekauft hatten. „Die Aktion soll zur Demokratisierung des Kunstwerks für jedermann beitragen“, sagte Thomas Baumgärtel am Montag auf Nachfrage. Sein Motto kurz vor der Europawahl laute: Kunst und Freiheit für alle. Im nächsten Jahr will Thomas Baumgärtel gerne wieder beim Kunst- und Handwerkermarkt mitmachen.