Messe Niederrhein in Rheinberg : Baumesse startet am Freitag

Rheinberg 220 Aussteller präsentieren sich am Wochenende in fünf Messehallen.

In fünf Messehallen präsentieren 220 Aussteller auf rund 14.000 Quadratmetern ihre Dienstleistungen und Produkte. „Rund 80 Prozent der Anbieter kommen übrigens aus der Region – ein Erfolgsfaktor der Veranstaltung“, betont Veranstalterin Simone Becker, Geschäftsleiterin der MESA Veranstaltungs GmbH. Sie hofft auf ähnlich gute Resonanz wie in den vergangenen Jahren: Rund 25.000 Besucher strömten an drei Messetagen in die Hallen.