Sturmschaden in Rheinberg Baum stürzt auf Auto – Fahrer verletzt

Es hat ordentlich gestürmt am Donnerstag. Die Polizei zieht eine erste Bilanz und teilt mit, dass am Vormittag zwei Bäume auf Autos gestürzt sind – zum einen auf dem Grenzweg in Hamminkeln-Meerhoog und zum anderen auf dem Melkweg in Rheinberg. Die eingesetzten Feuerwehren beseitigten die Bäume. Bei dem Verkehrsunfall in Rheinberg habe der Fahrer des betroffenen Wagens leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei. Bis zum Mittag sei es im gesamten Kreisgebiet zu zahlreichen weiteren witterungsbedingten Einsätzen gekommen. Dabei habe es sich insbesondere um Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume, umgestürzte Bauzäune und herabgefallene Äste gehandelt. Weitere Menschen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht verletzt.