Hochwasserschutz in Rheinberg Bau des neuen Wallacher Deichs beginnt

Am 11. April rückt das niederländische Bauunternehmen Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf mit den ersten Bauarbeitern und -maschinen in Wallach an und richtet den Bauplatz ein. Dann geht es bald los mit der Sanierung und dem Neubau des Wallacher Rheindeichs. Ein Mammutprojekt, das den Deichverband Duisburg-Xanten und alle beteiligten Unternehmen und Behörden in den kommenden drei bis fünf Jahren auf Trab halten wird und schon auf Trab gehalten hat. Denn die Planung für das Vorhaben läuft seit Jahren.