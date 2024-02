Rheinberger Stadtmeisterschaften Die neuen Eisstock-Champions

Nach spannenden und teilweise fast schon dramatischen Wettkämpfen standen am fortgeschrittenen Abend um kurz vor 22 Uhr die Sieger fest. Die Basketballer des „Team Berka“ in der Besetzung Thomas Schrader, Dorian Claassen, Dominik Fuss und Christian Schäfer setzen sich in einem hochklassigen Match gegen die Überraschungsfinalisten, das Team „Tennis-Schneckchen“, durch. Sie sicherten sich den begehrten Wanderpokal, den bisher kein Team zweimal gewinnen konnte, sowie die eigens von Torsten Bache angefertigten Champions-Schals. Der dritte Platz ging an das Team „Lasse spielen“.