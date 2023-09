Am Bürgerzentrum Alpsray in Rheinberg Sommerabschluss-Barbecue für die Kulturarbeit im To Hoop

Rheinberg-Alpsray · Am Sonntag wird am To Hoop in Alpsray der Grill angeworfen. Mit dem „End of Summer Barbecue“ wird die Freiluftsaison beendet. Der Erlös fließt in die Kulturarbeit.

20.09.2023, 16:28 Uhr

Am To Hoop ist am Sonntag was los. Foto: Trägerverein

Zu einem „End of Summer Barbecue“ am Sonntag, 24. September, lädt das Bistro To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102 ein. Um 14 Uhr geht es los. Der Erlös soll dem Verein Kulturförderung To Hoop zu Gute kommen. Kaffee und Kuchen, Leckeres vom Grill, Live- Musik mit Saitenweg und Coincidence, eine Tombola und ein kleinem Quiz mit dem TV-Quizgott Sebastian Jacoby aus „Gefragt - Gejagt“ gehören zum Programm. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne gesehen. Das To Hoop veranstaltet unterschiedlichste Kulturveranstaltungen, vor allem Konzerte mit Bands.

(up)