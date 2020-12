Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Album von Solar Project aus Rheinberg : Klangvolle Irrlichter hinter alten Mauern

Der Keyboarder und Gitarrist Robert Valet hat in seinem Homestudio in der Alten Kellnerei eine neue CD mit seinen Kollegen von „Solar Project“ aufgenommen produziert. „Ghost Lights“ ist das inzwischen 14. Album. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Robert Valet aus Rheinberg ist der Kopf von Solar Project. Mit „Ghost Lights“ hat die Band ihr 14. Album in der Alten Kellnerei aufgenommen. Der Progrock der Musiker wird auch in den USA, in Japan, Brasilien und Russland gehört.