Konzert in Rheinberg : Band of Friends rockt im Schwarzen Adler

Band of Friends rockt im Schwarzen Adler

Konzert in Rheinberg

Das international besetzte Trio Band of Friends setzt der Musik von Rory Gallagher ein Denkmal. Foto: Gernot Mangold

Rheinberg Im Schwarzen Adler können sich Besucher am Freitag, 3. Mai, auf Bluesrock freuen. Ab 20 Uhr steht das Trio Band of Friend auf der Bühne und sorgt mit Musik des 1995 verstorbenen Gitarristen und Singer-Songwriters Rory Gallagher für Stimmung.

Doch die Band of Friends ist keine Tribute Band, sondern wartet mit zwei Originalmitgliedern von Galaghers Band auf. Bassist Gerry McAvoy und Drummer Ted McKenna holten mit dem Niederländer Marcel Scherpenzeel einen Sänger und Gitarristen ins Boot, der dem Original so nahe kommt, dass man ins Staunen gerät. Das Trio spielt weltweit Shows und bringt auch eigene Alben raus. Das neueste Werk trägt den Namen „Repeat After Me“.