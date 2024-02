Rheinberger Bäder Bald gibt’s einen Mini-Shop im Solvay-Hallenbad

Unterdessen soll es im Underberg-Freibad auch 2024 wieder verschiedene Events geben, die Publikum anlocken. Niklas Wiehler: „2023 hatten wir in den vier Monaten, in denen das Bad geöffnet war, zwölf Veranstaltungen. So ähnlich wollen wir das auch jetzt wieder machen.“ So ist etwa geplant, das Freibad am Tag des Denkmals zu öffnen. Denn erstens steht das Underberg-Freibad unter Denkmalschutz und zweitens feiert es in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen.