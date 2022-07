Gastronomie in Rheinberg : Im Café Monami gibt’s Burger

Serhan Barman hat das Ladenlokal neu gestaltet. Der 31-Jährige freut sich auf die Eröffnung. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Serhan Barman eröffnet ein Lokal am Rheinberger Annaberg. Der 31-jährige Rheinberger bietet an der Römerstraße Burger und Baguettes, aber auch Kaffee und Kuchen an.

Weiterleiten Drucken Von Nicole Maibusch

Kochen und gutes Essen liegen Serhan Barman im Blut. Kein Wunder: Stammt der 31-Jährige doch aus einer Gastronomen-Familie. Am Herd stand der Rheinberger aber bislang eher in seiner Freizeit, beruflich hatte es ihn in die Logistik-Branche verschlagen. „Doch ich hatte immer den Traum vom eigenen Restaurant“, erzählt Barman. Jetzt hat er ausgeträumt und lässt seinen Wunsch Wirklichkeit werden: Für Freitag, 8. Juli, plant er die Eröffnung seines Cafés Monami an der Römerstraße 80 am Annaberg. „Die Renovierungsarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, wir warten eigentlich nur noch auf unsere Bestellungen“, berichtet der Neu-Gastronom.

Die Speisekarte des Restaurants mit insgesamt 22 Sitzplätzen ist amerikanisch angehaucht: Es gibt Burger und Baguettes, Nachos, Süßkartoffel und Pommes frites, Salate und Grillplatten sowie Chicken Wings und natürlich Getränke. „Allerdings – vorerst – nur alkoholfreie, betont Serhan Barman. Auch Kaffee, Kuchen, Brownies und Eis werden verkauft. Außensitzplätze sind angedacht: Dafür müsse allerdings noch die Genehmigung der Stadt eingeholt werden. Ein Lieferservice solle eventuell später eingerichtet werden.

Seit April laufen die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in dem etwa 70 Quadratmeter großen Objekt, das auch schon einen Döner-Imbiss und eine Teestube beheimatet hat. „Zuletzt war hier ein Friseur, daher musste einiges umgebaut werden, um die Räumlichkeiten gastronomisch nutzen zu können“, erzählt Serhan Barman. Der Rheinberger hat lange überlegt, ob er den Schritt in die Selbstständigkeit wagen soll. Das sei schließlich keine Entscheidung, die man aus einer Schnapslaune heraus fälle. „Nach reiflicher Überlegung wollte ich die Chance ergreifen und alles auf eine Karte setzen“, versichert Barman, der bei der Umsetzung seines Traums tatkräftig von seiner Ehefrau unterstützt wird.

(nmb)