Stadtpark in Rheinberg : Bäume am Spanischen Vallan gefällt

Bäume am Spanischen Vallan gefällt

Stadtpark in Rheinberg

Der Dienstleistungsbetrieb hat im Auftrag der Stadt Bäume am Spanischen Vallan im Stadtpark gefällt. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Im kommenden Jahr soll das Umfeld des denkmalgeschützen kleinen Türmchens im Stadtpark neu gestaltet werden.

Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebs (DLB) haben im Auftrag der Stadt Rheinberg Bäume gefällt. Unter anderem Nadelbäume, „die nicht mehr in Ordnung waren“, wie der für die städtische Grünpflege zuständige Fachbereichsleiter Robert Braun auf Nachfrage der Redaktion mitteilte. Auch am Spanischen Vallan sind Bäume gefällt worden, zwei Kiefern und Eiben. Auch Büsche sollen noch entfernt werden. Wie Braun sagte, soll im kommenden Jahr das Umfeld des kleinen Türmchens im Stadtpark neu gestaltet werden. Durch den dichten Bewuchs lag der Vallan auf seinem kleinen Hügel sehr versteckt und war schlecht einzusehen. Dort kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Sachbeschädigungen. Mal wurde die Tür zum Vallan aufgebrochen, mal ist das Gebäude mir Farbe beschmiert worden. Vor kurzem hat die Stadt als Eigentümerin das denkmalgeschützte Bauwerk neu streichen lassen.