Finanzielle Förderung für Baudenkmal Neue Pläne für die Lohmühle

Es dauerte sechs Jahre, ehe ein Sponsor gefunden wurde. In kurzer Zeit hatten Landschaftsbauer die Stellplätze hergerichtet. Die Zaunanlage konnte in Eigenleistung erstellt werden. „Es reicht aber nicht aus, eine Mühle zu restaurieren und sie dann ihrem Schicksal zu überlassen. Wie bei einem Auto muss auch eine Mühle in Bewegung gesetzt werden, um alle Teile in gebrauchsfähiger Funktion zu halten“, erläutert die Müllerin Sabine Hillebrecht aus Duisburg.