Die alte Mühle in Baerl : Mühlenverein Lohmühle hofft auf eine Finanzspritze

Die Lohmühle von 1834 ist bis vor zwei Jahren restauriert worden. Foto: Mühlenverein

Lohmühle/Baerl Der Mühlenverein Lohmühle hat einen Antrag auf Förderung an die Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl gestellt und hofft, dass durch deren Unterstützung die Mühle bald wieder zum Deutschen Mühlentag und zum Tag des offenen Denkmals besucht werden kann.

Der Mühlenverein Lohmühle hat einen Antrag auf Förderung an die Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl gestellt und hofft, dass durch deren Unterstützung die Mühle bald wieder zum Deutschen Mühlentag und zum Tag des offenen Denkmals besucht werden kann. Das teilte der Vereinsvorsitzende Norbert Nienhaus aus Eversael mit. „Die Lohmühle in Baerl kann leider immer noch nicht besucht und besichtigt werden. Und das hat nicht ausschließlich mit der Corona-Pandemie zu tun“, so Nienhaus.

Die Lohmühle von 1834, die oft mit der Lohmannsmühle in Baerl verwechselt werde, sei bis vor zwei Jahren restauriert worden, so Nienhaus. Sie sei nun wieder in der Lage, Korn zu Mehl zu mahlen – allerdings nur zu Schauzwecken. „Das wurde bisher auch sehr gerne aus pädagogischen Gründen von Schulklassen angenommen“, so Nienhaus. Für die Restaurierung seien mehr als 300.000 Euro ausgegeben worden – gefördert von der Sparkasse Duisburg Stiftung als privater Förderträger, aber auch von öffentlichen Trägern wie der NRW Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, dem Landschaftsverband Rheinland, der Bezirksregierung Düsseldorf und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. „Gerade die letztgenannte veranstaltet zusammen mit der Stadt Duisburg alljährlich den ‚Tag des offenen Denkmals‘ im September eines jeden Jahres. Daran hat der Mühlenverein auch schön öfters teilgenommen“, berichtet Nienhaus. Das sei aber seit sechs Jahren nicht mehr möglich. Durch die Umnutzung der Mühle zu Schauzwecken sei ein Genehmigungsverfahren als „Änderung einer Gemeinbedarfsanlage“ notwendig geworden.