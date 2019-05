Einzelhandel : Bäckerei Tebart schließt Filiale an der Gelderstraße

Rheinberg Die Filiale der Bäckerei Tebart mit kleinem Café in der Gelderstraße 20 ist ab Donnerstag geschlossen. Die Sonsbecker verabschieden sich nach 28 Jahren aus Rheinberg (wir berichteten). Am heutigen Standort war Tebart seit dem 1. Dezember 2013, zuvor wurden Brot, Brötchen und Kuchen an der Gelderstraße 24 verkauft.

Somit verliert die Innenstadt ein weiteres Einzelhandelsgeschäft. „Das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung“, sagt Inhaberin Nicola Tebart-Rosentreter. „Der Umsatz ist einfach zu gering und ich sehe nicht, dass sich daran was ändert.“ An der Baustelle in der City liege es nicht, Baustellen gebe es auch anderswo. „Aber in Rheinberg sehe ich die Entwicklung der Stadt nicht.“ In Straelen eröffnet Tebart eine neue Filiale, so dass es bei zehn Geschäften bleibt: zwei in Sonsbeck, drei in Geldern, in Xanten, Menzelen, Alpen, Sevelen und Straelen. Eine der beiden Rheinberger Verkäuferinnen wechselt in einen andere Filiale.