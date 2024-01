Ahoy-Imbiss in Rheinberg Jetzt gibt es auch samstags Backfisch

Früher hieß der Werbespruch einer bekannten Schnellrestaurantkette: „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald.“ In Rheinberg könnte man heute in leicht abgewandelter Form sagen: „Wir decken heut’ mal nicht den Tisch, wir holen uns geback’nen Fisch.“ Genau das kann man seit rund eineinhalb Jahren bei Yannik Fricke machen. Der junge Mann machte sich 2022 mit seinem Verkaufswagen „Ahoy Backfisch und Meer“ (den Slogan hatte sich noch der Vorgänger ausgedacht) selbstständig und hat seither Erfolg mit seinem Fischverkauf. Es läuft so gut bei ihm, dass er jetzt (am 6. Januar) erstmals auch samstags öffnet und einen Mitarbeiter eingestellt hat.