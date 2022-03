Solvay-Chemiewerk unterstützt Rheinberger Vereine : Azubis renovieren Ossenberger Ehrenmal

Rheinberg-Ossenberg Der Anstoß kam von Heimatverein Herrlichkeit, dem Verein Gemütlichkeit und den Ossenberger Schützen, die Arbeit machte Ausbilder Robert Buckstegen mit den angehenden Industriemechanikern Elias Billion (17), Jona Schlegel (19) und Joschua Keienborg (17) in der Solvay-Lehrwerkstatt.

Solvay ist auch beteiligt, wenn auf dem Schützenplatz an der Kirchstraße bald ein sechs Meter hoher Mast mit einem großen Schild mit der Aufschrift „Willkommen“ errichtet wird. Daran ist auch der Rheinberger Unternehmer Oliver Rettig von Metall-Edelbau Rettig beteiligt. Finanzielle Unterstützung gewährt Solvay, wenn am 28. August in Ossenberg ein Food-Truck-Festival stattfindet. Auch ein Projekt an der Grundschule am Bienenhaus in Millingen darf sich über Geld aus dem Chemiewerk freuen. Nicht zuletzt hilft das Rheinberger Chemie-Unternehmen Flüchtlingen. „Wir werden aus der Ukraine geflüchteten Menschen einige Werkswohnungen zur Verfügung stellen“, so Norbert Mülders.