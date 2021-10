Arbeiterwohlfahrt mit Sitz in Rheinberg : Awo-Kreisverband ehrt Jubilare

Arbeiterwohlfahrt mit Sitz in Rheinberg

Rheinberg/Kreis Wesel Einige der 1300 Mitarbeiter des Sozialverbands gehören seit 25, 30 oder 35 Jahren zur Belegschaft. Der Vorstand dankte ihnen in einer Feierstunde.

25, 30 oder 35 Jahre beim Awo-Kreisverband Wesel mit Hauptsitz in Rheinberg beschäftigt – das vereinte die Gäste einer kleinen Jubiläumsfeier. Awo-Vorstand und Betriebsrat hatten sie eingeladen, um ihnen persönlich zu gratulieren und für ihre langjährige Mitarbeit zu danken. Die Vorstände Jochen Gottke, Christa Kichhoff (die dieses Jahr auch ihr 35-jähriges Dienstjubiläum feierte), Bernd Riekemann sowie die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Susanne Lindemann empfingen die ersten fünf der insgesamt 24 Jubilare, die dieses Jahr geehrt werden.

Dies waren Martina Geerkens (30 Jahre), Irene Meißner-Knipping (30), Elke Ganther (25), Marion Lambach (35) und Gerda Eickens-Vormwald (30). In seiner Begrüßung würdigte der Vorstandsvorsitzende Jochen Gottke zunächst die Arbeitsleistung der Mitarbeiterinnen und hob hervor, dass ihr Engagement, ihre Kompetenz und ihre Erfahrung wesentlich dazu beigetragen haben, den Awo-Kreisverband zu einem erfolgreichen Unternehmen zu machen, das den Menschen ein vielfältiges Angebot für alle Lebenslagen bieten kann. Das verdiene volle Anerkennung.

Ex-OB Norbert Bude wieder an Spitze der Awo gewählt

Kreisverband Mönchengladbach : Ex-OB Norbert Bude wieder an Spitze der Awo gewählt

Bei Kaffee und Snacks erzählten die Kolleginnen Anekdoten aus ihrer Anfangszeit bei der AWO. Da erinnerte man sich an ein Vorstellungsgespräch vor 30 Jahren in der Kita, in der man inzwischen selbst seit vielen Jahren Leiterin ist.