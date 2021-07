Bildung in Rheinberg : Awo-Kita ist jetzt ein Forscherhaus

Bildung in Rheinberg

Rheinberg Kinder in der Rheinberger Einrichtung experimentieren auch mit Feuer und Wasser.

Der Kindergarten, pädagogisches Personal und die 75 Kinder in den drei Gruppen hatten sich zu Beginn des Jahres forschend auf dem Weg gemacht, um sich das begehrte Zertifikat zu erringen. Das pädagogische Konzept ist ohnehin auf entdeckendes, forschendes Lernen ausgerichtet und deckt sich mit dem Ziel der Stiftung, Kinder bereits sehr früh, also schon vor der Schule, mit Themen aus dem Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) vertraut zu machen und sie so zu „nachhaltigem Handeln zu befähigen“, wie es Pädagogen formulieren.