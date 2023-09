Sommerfest am AWO-Familienzentrum Wallach Seit 30 Jahren für Kinder in Bewegung

Auch der Azubi passt gut zum Team. Elias Guida heißt er, wohnt in Neukirchen-Vluyn und hatte seit der Realschule „immer den Plan, nicht in einem Büro zu sitzen, sondern einen Beruf zu lernen, der mit Menschen zu tun hat“. Also machte er sein Fachabi im sozialen Bereich und bewarb sich an diversen Kindergärten. Das Bewerbungsgespräch mit Nicole Muth und ihrer Stellvertreterin Yvonne Pasch sei so toll gewesen, und auch die Einrichtung habe ihm sehr gut gefallen, dass seine Entscheidung schnell feststand. Für ihn sei die Arbeit in dem Kindergarten „entspannte Action“, sagt der 20-Jährige, den Nicole Muth nur schweren Herzens gehen lassen würde. „Das ist ein ganz Toller. Es sollten sich ruhig mal mehr junge Männer an den Beruf des Erziehers trauen“, findet die Leiterin, die voll des Lobes ist für den 20-Jährigen, der bei ihr seine Ausbildung zum Erzieher PIA macht – die Abkürzung steht für Praxis integrierte Ausbildung. Was bedeutet, dass Elias Guida an drei Tagen in dem Familienzentrum ist und an zwei Tagen eine Berufsschule besucht. Nächstes Jahr im Juli ist seine dreijährige Ausbildung zu Ende, dann würde er gerne in dem AWO-Familienzentrum weiter arbeiten. Und Nicole Muth würde ihn auch gerne behalten, wenn es der Personalschlüssel denn zulässt.