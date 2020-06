Kommunionkinder in Rheinberg : Autogottesdienst im Fahrsicherheitszentrum

Rheinberg Die Katholische Pfarrgemeinde St. Peter hat einen Gottesdienst für die Familien der Kommunionkinder auf der Anlage der Verkehrswacht in Millingen durchgeführt. Dabei ging es auch im Konvoi über das Gelände.

Auf vieles müssen die Erstkommunionfamilien in diesem Jahr verzichten, doch jetzt erlebten sie einen Höhepunkt: Gottesdienst im Fahrsicherheitszentrum in Millingen. In Viererreihen platzierten sich die Autos auf dem Gelände an der Heydecker Straße.

Pastoralreferentin Saskia Herbst von der St.-Peter-Gemeinde verteilte für jedes Fahrzeug die Ablauf- und Texthefte und dann ging es auch schon los. Kurz wurde dann darauf aufmerksam gemacht, dass an diesem Ort normalerweise eingeübt wird, wie man sicher mit dem Auto unterwegs sein kann. In den buchstäblichen „Familienkutschen“ – in jedem Auto war eine Familie versammelt – wurde dann kurz daran erinnert, was man alles in seinem Leben einübt. Dazu gehören Rechnen und Lesen ebenso wie das Schwimmen und auch das Fahrradfahren – und immer ist jemand dabei, der einem hilft und unterstützt. „Unser gesamtes Leben will Gott begleiten und unterstützen“, stellte Pastoralreferent Werner Koschinski dabei fest. So wurde dann auch eine Kerze angezündet und mit Kreuzzeichen und Gebet eröffnete Pater Lal den Gottesdienst.