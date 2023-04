Unfall in Rheinberg Auto bleibt auf dem Dach liegen

Die Autofahrerin war gegen 15.40 Uhr mit einem silberfarbenen VW Golf auf der Annastraße in Richtung Kreisverkehr an der Messe Niederrhein unterwegs, als sie auf einen am rechten Straßenrand geparkten Wagen auffuhr. Sie erwischte den weißen VW Golf so unglücklich an der linken Heckseite, dass sie den anderen Wagen zwei Meter nach vorne beförderte und dass sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Unfallzeugen sowie den hinzugerufenen Polizisten und Rettungsassistenten bot sich ein Bild, das dramatischer aussah, als es zum Glück offensichtlich war. Die Autofahrerin wurde ärztlich versorgt, die Straße musste nur für kurze Zeit gesperrt werden, der Sachschaden an den Autos war allerdings beträchtlich.