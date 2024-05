Unfall auf der A57 bei Rheinberg Auto überschlägt sich, der Fahrer verletzt sich leicht

Großes Glück im Unglück hatte ein junger Autofahrer bei einem Unfall auf der Autobahn 57. Denn er verletzte sich nur leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der 19-jährige Willicher, der allein unterwegs war, war am frühen Morgen des 1. Mai gegen 3.50 Uhr mit seinem blauen Citroën in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Rheinberg und Alpen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb hinter der Leitplanke in der Böschung auf dem Dach liegen. Auch die Feuerwehr Rheinberg war bei dem Unfall auf der A57 im Einsatz. Sie klemmte die Batterie des Autos vom Strom ab. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.