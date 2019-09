Kenner der heimischen Vögel : Profunder Kenner der Vogelwelt geehrt

RHEINBERG Karl-Heinz Gaßling (86) hat vor 50 Jahren die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen.

In fünf Jahrzehnten hat sich der 86-Jährige einen Ruf als profunder Kenner der Vogelwelt erworben, der von Fachleuten wie Laien gleichermaßen geschätzt wird. „Auch weil er ein so begeisternder Erzähler ist“, erinnert sich Bürgermeister Frank Tatzel. Er muss es wissen. Er war einer der Schüler des ehemaligen Schulleiters, der vor 50 Jahren die Sonntagsexkursionen ins Leben gerufen hat. Seitdem ziehen jeden Sonntag in der Früh zahlreiche Leute – unbeeindruckt von Wind und Wetter – in die Natur, um die Vogelwelt zu entdecken. Alle Beobachtungen hat Ehefrau Gerda akribisch festgehalten. Diese sind in einem dreibändigen Nachschlagewerk im Stadtarchiv einzusehen. Darüber hinaus hat der Amateur-Ornithologe zahlreiche Beiträge in Fachzeitschriften veröffentlicht und war Mit-Autor verschiedener Fachbücher.