Kulturveranstaltungen in Rheinberg : Australische Tanzshow The Tap Pack in der Stadthalle

Die Tänzer von The Tap Pack treten am 16. November in der Stadthalle Rheinberg auf. Foto: Tap Pack

Rheinberg Sie tanzen wie die Weltmeister und mitunter hat es den Anschein, als setzten sie auf der Bühne physikalische Gesetzmäßigkeiten außer Kraft: Am Mittwoch, 16. November, 20 Uhr, präsentiert das Kulturbüro Rheinberg nun die australische Show The Tap Pack in der Stadthalle Rheinberg.

Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung läuft bereits.

Inspiriert von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. verbindet The Tap Pack modernen Step-Tanz mit humorvollem Flair und den live gesungenen Hits von der Swing-Ära bis hin zu Michael Bublé oder Beyonce. Energiegeladen, explosiv und mit einer bodenständigen Ladung Sex-Appeal feierten die australischen Gentlemen schon große Erfolge mit mehrwöchigen Platzierungen im weltbekannten Sydney Opera House oder im legendären Sadler‘s Wells in London. Jetzt sind die smarten Jungs aus Down Under erstmals für einige Termine in Deutschland und Österreich auf Tour. Sie singen, sie tanzen, sie scherzen.

Eintrittskarten für die australische Tanzshow von The Tap Pack in Rheinberg sind zum Preis von 32 Euro, 29 Euro oder 26 Euro (je nach Platzkategorie) beim Kulturbüro im Stadthaus unter der Telefonnummer 02843 171-270, unter www.stadt-rheinberg.reservix.de sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

(up)