Ausstellung zu Sexuellem Missbrauch Ausstellung thematisiert Missbrauch

Diese Worte finden sich auf einer Bildtafel unter der Überschrift „Missbrauch“ und sind Teil einer Ausstellung, die derzeit in der St.-Peter-Kirche in Rheinberg zu sehen ist. Sie kündigt gewissermaßen die Podiumsdiskussion zum Thema sexueller Missbrauch in der Katholischen Kirche an, die am Dienstag, 21. März, ab 19.30 Uhr, im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße 9 im dortigen Raum der Stille stattfindet.