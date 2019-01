Volkshochschule: Farben und ihre Wirkung

Rheinberg Eine Kunstausstellung der Volkshochschule ist im Rheinberger Stadthaus eröffnet worden. Kursteilnehmer zeigen bis zum 18. Januar haben unter der Leitung von Edith Beck-Kowolik farbenfrohe Werke gestaltet.

Was Picasso kann, das können die Rheinberger Bürgerinnen auch. Nun gut, vielleicht nicht ganz mit demselben Maße an Begabung und Technik, doch das, was am Sonntagmittag im Rheinberger Stadthaus ausgestellt wurde, konnte sich durchaus sehen lassen.