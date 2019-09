Ausstellung in Rheinberg : Malerische Ansichten von Glashäusern

Juliane Talkenberg (links) und Ingrid Schreiber-Schatz stellen ihre neuen Arbeiten noch bis Mitte Oktober im Rheinberger Stadthaus aus. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die beiden Künstlerinnen Ingrid Schreiber-Schatz und Juliane Talkenberg stellen ihre Arbeiten im Rheinberger Stadthaus aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Ingrid Schreiber-Schatz und Juliane Talkenberg präsentieren derzeit ihre Arbeiten im Rheinberger Stadthaus. „Es ist für mich idealer Ausstellungsort. Die strenge Architektur mit viel Glas und Licht passt zu meinen Bildern“, erklärt die Düsseldorferin Ingrid Schreiber-Schatz. Das Stadthaus imponiere ihr in seiner Durchlässigkeit und seinen Glas-, Metall- und Betonelementen. „Ich habe mich als Stadtmensch immer von dieser starken Architektur und der Durchlässigkeit von Gebäuden angesprochen gefühlt“, sagt sie mit Blick auf ihre Bilder, die sich auf das perfekte Spiel von Innen- und Außenblick konzentrieren.

„Ich habe mit einer grafischen Lösung frei interpretiert“, sagt die Künstlerin. Ihre Bilder sind geprägt von einer klaren Rasterung der Fassaden und einer symmetrischen Gliederung. „Spiegelungen sind mein Thema“, so Ingrid Schreiber-Schatz, die in Düsseldorf bei Joseph Beuys Bildhauerei und bei Gerhard Richter Malerei studiert hat. Neben Stadtansichten nimmt sie den Betrachter mit in Glashäuser und alte Gewächshäuser in botanischen Gärten in verschiedenen Städten. Den Betrachter führt sie nach Madrid, Wien, Köln oder Wuppertal. „Mit dabei sind immer mein Skizzenblock und die Kamera.“ Ihren Glashäuser gibt sie unterschiedliche Perspektiven, die den Blick durch den Raum lenken und Atmosphäre schaffen. Sie setzt auch andere Akzente. „Glashäuser geben der Natur wie einem Baum Schutz, bewahren ihn vor der Zerstörung durch den Klimawandel.“

Info Gespräche mit den beiden Malerinnen Die Arbeiten sind bis zum 11. Oktober während der Öffnungszeiten des Stadthauses zu sehen. Beide Künstlerinnen stehen am Donnerstag, 10. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr interessierten Besuchern für ein Gespräch zur Verfügung.

Anders die Pastellarbeiten der Moerserin Juliane Talkenberg, die sich von ostasiatischer Kunst inspirieren ließ. Talkenberg, die ebenfalls bei Beuys und Richter sowie Erwin Heerich studierte, liebt die gegenständliche Malerei. Ihre so genannten halbrunden Fächerbilder ermöglichen eine ausschnitthafte Wahrnehmung. Zu sehen sind Hände, Gesichter oder landschaftliche Panoramen, Kirschbäume in Blüte. Sie weiß mit verschiedenen Formaten zu experimentieren. „Wie bei einem japanischen Fächer habe ich ein begrenztes Blickfeld und gewähre Einblicke in das Leben anderer“, sagt Juliane Talkenberg. Sie spricht von einem Sehfeld.