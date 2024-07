Nach Anwohner-Beschwerden Außenlager an der Messe Niederrhein – Stadt setzt Fristen

(up) Bürgermeister Dietmar Heyde dankt Anwohnern des Messe-Niederrhein-Areals für deren aufmerksame Beobachtung der Aktivitäten auf dem früheren Reichel-Gelände. Dort war genau in dem Korridor zwischen Hallen und Wohngebiet, der zum Schutz der Anwohner frei bleiben soll, ein Außenlager für den Logistiker Rudolph errichtet worden. Die Stadt begleite das Geschehen seither sehr aufmerksam und eindringlich, teilte Heyde mit: „Demnach sind die nunmehr zu beobachtenden Verkehre dem unmittelbaren Rückbau der Lagerstätte geschuldet, die wir bauordnungsrechtlich unmittelbar verlangt haben und somit natürlich tolerieren müssen bzw. wollen.“ Die Stadt habe Fristen gesetzt. Darüber hinaus befinde sich auch die Parksituation in Prüfung – „und zwar nunmehr engmaschig“. Erste Interventionsmaßnahmen seien in Bearbeitung, so der Bürgermeister.