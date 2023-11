Signal der Rheinberger Politik Ausschuss zeigt sich solidarisch mit dem Ossenberger Heimatverein

Wie berichtet, hatte sich der Heimatverein Herrlichkeit nach den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober in Israel dazu entschlossen, am Dorfplatz auch eine Israel-Flagge als Zeichen der Solidarität zu hissen. Seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Anfang vergangenen Jahres weht dort auch eine Ukraine-Flagge. Die erste Israel-Flagge wurde schnell abgerissen, ebenso wie eine zweite, nach dem Martinimarkt am 4. November aufgehängt. Beim zweiten Diebstahl wurde auch die Aufhängung am Fahnenmast beschädigt.