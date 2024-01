Sportpolitik in Rheinberg Der Schulsport ist als erstes an der Reihe

Dass die Stadt nicht nur die lange geforderte und erwartete Sportanlage an der Xantener Straße (Underberg-Stadion) komplett neu zu gestalten hat, sondern auch noch der Sportplatz in Borth dazukommt, macht die Haushaltsberatungen nicht leichter. Wie mehrfach berichtet, war in Borth durch den geplanten Edeka-Neubau, dem ein Platz des TuS Borth zum Opfer fällt, Bewegung in die Sache gekommen. Der TuS Borth war auf einen Vertrag mit der Stadt gestoßen, der die Verwaltung verpflichtet, dem Verein einen neuen Tennenplatz zu bezahlen. Da solche Aschenplätze aber überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, einigte man sich darauf, am Mittelweg eineinhalb Kunstrasenplätze zu bauen. Im Sportausschuss am Donnerstag geht es nun darum, wie der Stand der Dinge ist.