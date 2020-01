Live-Musik : Aus Oldie-Night wird Rock am Rhin

Die Heartbeats und Rock’s Finest spielen am 21. Februar in der Stadthalle.

Eine Ära geht zu Ende. Die beliebte „Oldie Night“ der Rhinberkse Jonges wird der Zeit angepasst. Die Erfolgsgeschichte geht in frischem Gewand und neuem Konzept als „Rock am Rhin“ in der Stadthalle weiter. Und dies, trotz Karnevalszeit, kostümfrei. So findet am Karnevalsfreitag 21. Februar, bereits zum 27. Mal eine Rocknacht statt. Der Ablauf ändert sich etwas im Vergleich zu den Vorjahren. Mit den Rock- und Pop-Hits aus den 80er Jahren bis heute werden noch mehr jüngere und Musikfans mittleren Alters angesprochen.