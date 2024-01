Nachhaltigkeit in Rheinberg Aus der Interessengemeinschaft Zukunft Budberg wird ein Verein

Bislang konnte sich die IG an das Budberger Bürgerhaus andocken. „Wir haben in einem Abstimmungsprozess eine deutliche Entscheidung getroffen. Es war einfach die logische Konsequenz“, sagt Janine Segref über diesen Schritt. Er sei auch deshalb wichtig gewesen, um sich nicht gegenseitig, beispielsweise bei der Teilnahme an Leader-Projekten, mit dem Team des Bürgerhauses zu behindern. Sieben nötige Gründungsmitglieder erklärten sich bereit. Am kommenden Dienstag wollen sie sich bereits zur Erarbeitung einer Satzung treffen.