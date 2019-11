Kegelclub in Rheinberg : Wild Hogs kegeln seit 40 Jahren

Kegelclub in Rheinberg

Rheinberg-Ossenberg Bis vor fünf Jahren nannte sich der Club aus Ossenberg noch Holzjäger.

Nicht nur zum Kegeln im Pepperpot in Ossenberg treffen sich die zehn Männer alle vier Wochen, auch wird jedes Jahr eine Wochenendtour in Angriff genommen. Dieses Jahr ging es zum Freimarktfest nach Bremen.

Zudem wird jeder runde Geburtstag wird gefeiert. Dann wird ganz nach dem Motto „Wild Hogs – born to be wild (dt.: geboren, um wild zu sein)“ ein besonderes Geschenk gebaut. Am Jubiläumsabend wurden Bilder und Geschichten aus vergangenen Tagen erzählt, die zu manch einer Lachsalve geführt haben.