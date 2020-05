Aumund Fördertechnik : Rheinberger Unternehmen spendet tausende Mundschutzmasken

Rheinberg Über die Franz-W.-Aumund-Stiftung sollen Einrichtungen für die Obdachlosenhilfe, die Lebensmittelausgabe und Integrationsarbeit unterstützt werden. Dadurch sollen die Mitarbeiter bei ihrem Einsatz vor Ort geschützt sein.

Als Dank für die langjährigen guten Geschäftsbeziehungen hat das Rheinberger Unternehmen Aumund Fördertechnik mehrere Tausend Mund- und Nasenschutzmasken von drei chinesischen Lieferanten als Geschenk erhalten. Eine weitere Sendung von mehreren Tausend Masken wird in Kürze von einem chinesischen Kunden erwartet. Einen kleineren Teil dieser Einweg-Masken hat Franz-W. Aumund für den Eigenbedarf der Mitarbeiter an den deutschen Standorten in Rheinberg, Gelsenkirchen und Essen zur Verfügung gestellt. Den deutlich größeren Teil hat die Franz-W.-Aumund-Stiftung für ihr soziales Projekt Obdachlosen-Hilfe in Duisburg sowie verschiedene andere soziale Einrichtungen im Umfeld von Rheinberg erhalten.