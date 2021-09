Stadtentwicklung in Rheinberg : Vorbildlich nachhaltig

Das erste Treffen der Steuerungsgruppe zum Projekt „Global Nachhaltige Kommune“ fand in der Stadthalle Rheinberg statt. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg Die Stadt Rheinberg ist in das Projekt „Global Nachhaltige Kommune“ aufgenommen worden. Es erinnert an die Lokale Agenda 21, aus der das Stadtentwicklungskonzept 2030 erarbeitet wurde. Jetzt traf sich erstmals die Steuerungsgruppe.

Mit dem Programm „Global Nachhaltige Kommune“ sollen alle Verhaltensweisen, alle Abläufe und Prozesse auf den Prüfstand kommen. Immer vor dem Hintergrund der Frage: Was müssen wir tun, um Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu erreichen? Richtschnur dabei sind die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen schon im Jahr 2015 festgelegt haben. Sie sollen weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen. Dazu gehört auch, nachhaltige Städte und Gemeinden zu schaffen oder beispielsweise den Flächenverbrauch einzuschränken. Zudem soll Armut bekämpft werden.

Erarbeitet werden soll das alles in lokalen Werkstätten – in kreativen Runden, in die sich jeder einbringen kann. Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde hat darauf hingewiesen, dass diese Werkstätten gezielt in den Ortsteilen und Wohnquartieren stattfinden sollen, um die einzelnen Teile der Stadt zu stärken und den Grad der Identifikation zu erhöhen.

Info Rheinberg ist eine von sechs Modellkommunen Das Projekt Die Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW setzt das Projekt „Global Nachhaltige Kommune in NRW“ in Kooperation mit der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) um. Teilnehmer Rheinberg ist eine von sechs Kommunen im Projekt. Zum dritten Mal erarbeiten Teilnehmer Nachhaltigkeitsstrategien im Kontext der Agenda 2030.

Die Stadt Rheinberg ist mit zwei Kreisen und drei weiteren Städten (die Landkreise Heinsberg und Recklinghausen sowie die Städte Wuppertal, Bochum und Rietberg) in das Projekt „Global Nachhaltige Kommune“ aufgenommen worden. Es erinnert an die Lokale Agenda 21, aus der 2004 das Stadtentwicklungskonzept 2030 erarbeitet wurde.

In der Stadthalle kam jetzt erstmals die im Projekt installierte Steuerungsgruppe zusammen. Heyde und sein zehnköpfiges, dezernatsübergreifendes Kernteam hatten dazu eingeladen, den Prozess „Global Nachhaltige Kommune Rheinberg“ nach außen zu tragen.

Die bunten Pappwürfel, die die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele symbolisieren, gaben ein farbenfrohes Bild ab. Es stellte sich heraus, dass die 35 Gäste nicht nur berufliches und persönliches Potenzial für diesen Prozess mitbringen. Allen gemeinsam ist, dass sie in Rheinberg etwas bewegen wollen. Sie alle wollen in den kommenden Monaten Vorschläge für die politischen Gremien zu Themen, Zielen und Maßnahmen für eine Nachhaltigkeitsstrategie in Rheinberg erarbeiten.

Als Moderatoren-Team wurden Carlo Schick und Katharina Fender von der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Sie haben schon viele Prozesse zur „Globalen Nachhaltigen Kommune“ in Nordrhein-Westfalen begleitet. Schnell konnten sie Alleinstellungsmerkmale für Rheinberg ausmachen. Mit Schülern und Schülerinnen aus der Europaschule und dem Amplonius-Gymnasium saßen überdurchschnittlich viele Jugendliche im Plenum. Fünf Plätze in der Steuerungsgruppe waren an interessierte Rheinberger vergeben worden – ein neuer Ansatz, der diese Gruppe um fünf hochmotivierte Bürger aus verschiedenen Ortsteilen bereicherte.

Die Teilnehmer sind eine bunt gemischte Gruppe aus verschiedenen Berufen und Berufungen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, zudem waren alle Ratsfraktionen bei dieser ersten Sitzung der Steuerungsgruppe vertreten.

Zunächst ging es darum, mögliche Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für Rheinberg vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Entwicklung auszutauschen. Die Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW hatte gemeinsam mit dem Kernteam der Stadtverwaltung eine ausführliche Bestandsaufnahme auf Basis quantitativer Daten und bestehender Konzepte und Aktivitäten in Rheinberg erarbeitet.