Kultur in Rheinberg Glanzvoller Auftakt einer kurzen Abendmusik-Spielzeit

Trotzdem, so Bartusek, sei es gelungen, die kurze Reihe von drei Abendmusiken hochkarätig zu besetzen. Als Motto für die neue Saison habe er den Titel „Orgelduo“ gewählt. Während das erste Konzert Musik für Saxophon und Orgel bot, wird es im zweiten am 15. Januar Musik für zwei Spieler geben – „also zu vier Händen und vier Füßen“, wie er es ausdrückte. Das Organisten-Ehepaar Iris und Carsten Lenz wird den Abend musikalisch gestalten. Den frühen Abschluss der Saison am 19. März des nächsten Jahres liefert dann ein Konzert mit Musik für Panflöte und Orgel. Hannah Schlubeck, „eine Panflötistin von Weltruf“, so Bartusek, wird zusammen mit ihm an der Orgel unter anderem musikalische Werke von Telemann, Bach und Mozart dem Publikum zu Gehör bringen.