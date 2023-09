Regenerative Energie in Rheinberg Auf der alten Deponie wird jetzt grüner Strom produziert

Wo von 1983 bis Ende 1996 Hausmüll abgekippt wurde, wird ab sofort grüner Strom produziert: Die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR) hat am Donnerstag auf der von ihr bewirtschafteten Deponie in Winterswick eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Der „Solarpark Rheinberg“ werde im nächsten Jahr noch erweitert, kündigte Joachim Ronge als Vorsitzender der AGR-Geschäftsführung an.