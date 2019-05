Militärgeschichte : Auf den Spuren des Bomber-Absturzes

Fünf Crewmitglieder des US-B17-Bombers Hard to get (von links): Chuck Rapp, Robert Newsbigle, Eugene Le Veque, Dean C. Allen und Michael Vlahos. Foto: Courtney Allen

Rheinberg Historikerin Susanne Meinl recherchiert den Absturz eines US-Bombers 1944 in Budberg. Jetzt traf sie Theo Schepers, einen Zeitzeugen.

Es ist wie ein Puzzle aus mindestens 1000 Teilen, die sich allmählich zu einem Bild fügen. Historikerin Susanne Meinl ist der Geschichte eines amerikanischen Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Spur. Die B17 mit dem Namen „Hard to get“ (Schwer zu kriegen) wurde am 26. August 1944 – in diesem Sommer vor 75 Jahren – unter deutschen Flak-Beschuss genommen und schwer getroffen. Das aus England kommende Flugzeug stürzte bei Budberg ab.

Durch die Berichte in der RP meldete sich auch Theo Schepers aus Budberg. Als Susanne Meinl ihn jetzt besuchte, fasste der 83-Jährige seine Erinnerungen an den Absturz des Bombers zusammen. „Ich war damals acht“, so Schepers. „Ich habe mitbekommen, dass ein Flugzeug abstürzte. Die Flak stand ja in Eversael.“ Von der „Hard to get“ sei eine Tragfläche mit Motor in die Scheune des Hofs Bruckhausen gestürzt, die andere sei weiter Richtung Budberg heruntergekommen. Ein Crew­mitglied landete auf der Rheinberger Straße vor dem Hof mit der Hausnummer 159. Lange hieß es, der Bauer habe den Amerikaner erschlagen. „Aber das stimmt nicht“, so Schepers: „Mein Vater hat gesehen, dass der Mann, dessen Fallschirm sich nicht geöffnet hatte, auf die Straße stürzte. Er hat den Soldaten, der schon tot war, von der Fahrbahn gezogen.“ Meinl geht davon aus, dass es sich entweder um Funker Robert Newsbigle oder um Seitenschützen Eugene Le Veque handelte. Schepers selbst hat gesehen, dass der damalige Budberger Polizist Paul Müller ein anderes Mitglied der Besatzung abführte und zur Budberger Arrestzelle brachte. Bei ihm könnte es sich um Navigator Cuck Evans oder um Flugingenieur Harvey J. Purkey gahandelt haben. Beide sind später in Groß-Gerau auf offener Straße erschlagen worden.