Amplonius-Gymnasium : Auf den richtigen Weg zur Lösung kommt es an

Auf den richtigen Weg zur Lösung kommt es an

Rheinberg 113 Schüler aus 13 Gymnasien des Kreises Wesel haben sich in Rheinberg an der zweiten Runde der Mathe-Olympiade beteiligt.

Die Anspannung ist an diesem Donnerstagmorgen im Forum des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums förmlich greifbar. Insgesamt 113 Schülerinnen und Schüler aus 13 Gymnasien des Kreises Wesel sind nach Rheinberg gekommen, um an der zweiten Runde der 59. Mathematik-Olympiade teilzunehmen. Es ist mucksmäuschenstill, die Teilnehmer legen ihre Stirn in Falten, grübeln und rechnen, immer auf der Suche nach dem einen entscheidenden Ansatz, der die Lösung bereithält.