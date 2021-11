Angebot für Jugendliche in Rheinberg : Auf dem Pumptrack geht Sicherheit vor

Rheinberg Mitarbeiter des Rheinberger Jugendzentrums Zuff stehen den jungen Fahrern und Fahrerinnen freitags bei der Open Jam auf dem Parcours mit Rat und Tat zur Seite. Am letzten Donnerstag im Monat gibt es einen Mädchentag.

Ihre große Erfahrung gibt die zweifache Mutter nun an Kinder und Jugendliche weiter – für das städtische Jugendzentrum Zuff. Bechert: „Wir bieten immer freitags eine Open Jam auf dem Pumptrack an, ab 15.30 Uhr und bis es dunkel wird. Das heißt: Jeder kann kommen und fahren und wer unerfahren ist, der bekommt Tipps von uns.“ Unterstützt wird Manu Bechert von David Hübbers; der 22-Jährige fährt wie ein Profi und kennt sich aus. Immer am letzten Donnerstag im Monat gibt es einen sogenannten FLINT-Nachmittag. „Für alle, die sich alleine nicht wohlfühlen auf der Bahn“, so Bechert. Meistens Mädchen, die gerne mit den Jungs mithalten möchten, aber noch unerfahren sind und keine Lust haben, sich blöde Macho-Sprüche anzuhören. Aber auch schwule oder lesbischer Fahrer und Fahrerinnen. „Bei den Mädchen ist das so, dass sie dann, wenn sie besser fahren können, auf der Strecke auch akzeptiert werden“, so die Instruktorin. Der ganze Betreuerstab achtet ganz besonders auf die Sicherheit. Die soll immer Vorfahrt haben. Denn es sind auch schon kleine Kinder mit ihren Mini-Rädchen in der Kurvenlandschaft unterwegs. Zusammenstöße lassen sich natürlich nie ganz vermeiden, deshalb sei gegenseitige Rücksichtnahme besonders wichtig.