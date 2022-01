Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Auf dem Herd kokelte Essen

Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort in Orsoyerberg. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Die Feuerwehr Rheinberg hatte am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr einen Einsatz am Orsoyerberg in Rheinberg. Dort gebe es einen Zimmerbrand, hieß es bei der Alarmierung. Als sich die Einsatzkräfte vor Ort unter Atemschutz umschauten, stellten sie fest, dass Essen auf dem Herd kokelte. Die Wohnung wurde gelüftet, kurze Zeit später rückte die Feuerwehr wieder ein. Im Einsatz waren die Einheiten Orsoy, Pelden und dieDrehleiter Rheinberg. Auch die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz waren vor Ort.

