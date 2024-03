Heiraten in Rheinberg Trauzimmer im Rathaus bald wieder nutzbar

Das historisch gestaltete Trauzimmer in der „Alten Kellnerei“ und das modern gehaltene Trauzimmer im Stadthaus am Kirchplatz bieten dem Brautpaar und maximal 20 Gästen ein stilvolles Ambiente. Ganz besonders freuen sich die Standesbeamten der Stadt Rheinberg, Sabine Sander und Frank Meyer, dass auch das neu sanierte Rathaus mit dem dazugehörigen Trauzimmer, dem „Historischen Ratssaal“, in absehbarer Zeit ebenfalls wieder nutzbar sein wird.