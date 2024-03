Irritationen in Rheinberg Auch die Telekom plant Glasfasernetz

In Rheinberg herrscht Verunsicherung darüber, wie das Glasfasernetz ausgebaut werden soll. Nachdem sich das relativ junge Hamburger Unternehmen Giganetz bereits im vergangenen Jahr positioniert und angekündigt hatte, in großen Teile des Stadtgebiets (mit Ausnahme von Eversael) ein Glasfasernetz verlegen zu wollen und die Stadt dies in Form eines Letter of Intents unterstützt, tritt inzwischen auch die Telekom auf den Plan.