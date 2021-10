Bei Planung eines Hallenbad-Neubaus : Auch die SPD hält an Rheinberger Sauna fest

Auch die SPD hält an Rheinberger Sauna fest

Rheinberg Auch die Rheinberger SPD möchte das Thema „Sauna im Hallenbad“ nicht ad acta legen. Wie Fraktionsvorsitzender Philipp Richter und Parteichef und Ratsherr Peter Tullius jetzt sagten, seien sie zuversichtlich, eine gute Lösung zu finden.

Richter: „Auch wir sind in engem Kontakt mit den Saunafreunden.“ Nachdem für die Stadtverwaltung bereits klar zu sein schien, dass im Fall eines Hallenbad-Neubaus oder einer umfangreichen Sanierung des Solvay-Bades auf eine Sauna verzichtet werde, flammte die Diskussion im Rat neu auf. Angelika Sand (CDU) und Peter Mokros (Grüne) sagten, sie hätten die Bedeutung einer öffentlichen Sauna unterschätzt. Tullius: „Auch wir wollen nicht ausschließen, dass wir bei einem Neubau eine neue Sauna befürworten werden.“ In jedem Fall will die SPD sich damit auseinandersetzen, dass die Stadt der Pächterin den Vertrag zum Juni 2022 gekündigt hat. Die Stadt sagt, die Kosten für die Sauna seien zu hoch.