Corona-Tests in Rheinberg : Auch die Kita der Awo in Wallach vorerst geschlossen

Rheinberger Kita-Kinder müssen getestet werden. Foto: dpa/Jens Büttner

Rheinberg/Kreis Wesel In Rheinberg ist nach den katholischen Kitas in Ossenberg und Borth auch der Awo-Kindergarten in Wallach vorerst geschlossen worden. Kinder aus allen drei Einrichtungen waren positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montag hat der Kreis Wesel bestätigt, dass – wie berichtet – zwei Kindertagesstätten der Kirchengemeinde St. Peter vorerst geschlossen bleiben. Neben der katholischen Kita in Ossenberg, wo drei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden seien, und der katholischen Kita in Borth, wo ein Kind betroffen ist, muss auch die Kita des Awo-Kreisverbandes in Wallach (ein Kind positiv) geschlossen werden. Alle positiv getesteten Kinder seien Teil einer Turngruppe, deren Leiterin zuvor positiv getestet worden war. Alle Betroffenen würden vom Gesundheitsamt auf die bestehenden Abstrichmöglichkeiten hingewiesen, hieß es.

Aufgrund der sich entwickelnden Infektionslage im Kreis und der Notwendigkeit von Reihentestungen im Auftrag des Gesundheitsamts haben der Kreis Wesel und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Abstrich-Strategie in der Abstrichstelle am Melkweg in Rheinberg gemeinsam verändert. Das Gesundheitsamt und das DRK bieten nun zwei Möglichkeiten für Corona-Testungen an. Das Gesundheitsamt führt Reihentestungen durch. Das DRK führt Tests für symptomfreie Selbstzahler sowie für symptomfreie Mitarbeitende im Auftrag und auf Rechnung von Unternehmen durch (siehe Beitrag am Fuß der Seite). Das DRK wird fortan mittwochs von 15 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr testen. Wer aufgrund von Symptomen getestet werden soll, soll sich an seinen Hausarzt wenden. Tests für Lehrer, Kita-Mitarbeiter und Reiserückkehrer führen ebenfalls niedergelassene Ärzte durch. Unter folgendem Link ist eine Liste niedergelassener Ärzte verfügbar, die nach telefonischer Anmeldung Tests durchführen:

(up)