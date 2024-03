Übung für den Ernstfall DRK übt für den Ernstfall bei der Europameisterschaft

Dass es dennoch der Behandlung vermeintlich verletzter Personen bedurfte, hat gleich zwei Gründe. Burger: „Zum einen möchten wir die Gelegenheit nutzen, unsere Sanitätskräfte zu schulen und zum anderen kann es in einem Ernstfall durchaus dazu kommen, dass wir Menschen versorgen müssen.“ Dass 27 Mühlheimer Rettungskräfte nach Rheinberg gekommen sind, um hier den Ernstfall zu proben, liegt allerdings nicht am örtlichen DRK-Verband. „Ausgangspunkt für diese Übungen, die derzeit in ganz NRW stattfinden, ist die Vorbereitung auf die Europameisterschaft. In Mühlheim kennen wir zwar jede Ecke, aber im Ernstfall müssten wir nach Köln oder Gelsenkirchen. Deshalb ist es für uns von Vorteil, die Übung an einem anderen Ort stattfinden zu lassen“, erzählt Denis Schön, der als Beobachter das Geschehen für die Nachbesprechung bewertet.